Tak było na przemarszu otwierającym 47. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia

W piątek 7 lipca punktualnie o godz. 18 przemarsz orszaku rycerskiego wyruszył z zamku, ulicą PTTK, przez starówkę, na Plac Tysiąclecia, by powrócić przez Piłsudskiego, stary most i 17 stycznia na Rynek. Rycerzy konnych i pieszych, dwórki i giermków tłumnie witali mieszkańcy miasta. Władze miasta symbolicznie przekazały klucze do miasta kasztelanowi Stefanowi Borkowiczowi. Były także wystrzały armat sygnalizujące rozpoczęcie turnieju.

- Turniej golubski jest jednym z najbardziej znanych, a zarazem najstarszym ze współczesnych turniejów rycerskich w Polsce i Europie - zaznaczają organizatorzy.

Kolejne atrakcje przygotowane w ramach turnieju czekać będą na zamku. W sobotę i niedzielę 8/9 lipca zaplanowano zmagania konne, turniej łuczniczy i kuszniczy, walki rycerzy ciężkozbrojnych, pokazy grupy kaskaderskiej, kadryl, prezentacja husarii. Ciekawie zapowiada się też nocny pokaz "Koń i Ogień Dwa Żywioły". Ponadto odbędą się: pokazy grup rekonstrukcyjnych, spektakle „Rycerz i jego czasy”, występy zespołu tańców dawnych, nauka tańca dla publiczności, zabawy plebejskie, popisy grupy niemieckiej „Smoki na Zamku” oraz jarmark z pamiątkami, jadłem i napitkiem.