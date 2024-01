Tak było na Studniówce 2024 Salezjańskiego Kolegium Kujawskiego w Aleksandrowie Kujawskim

- Dziękujecie, jakby wszystko miało się skończyć. A tak nie jest. Jeszcze w poniedziałek, czy we wtorek komuś zwrócę uwagę o strój szkolny, w środę trzeba was sklasyfikować. Jeszcze trochę przed nami. Zawsze cieszę się na ten wieczór, bo mogę zobaczyć, jak się pięknie potraficie przeobrazić, błyszczycie. Macie to w sobie błysk, talent - mówił ks. Grzegorz Gruba, dyrektor Salezjańskiego Kolegium Kujawskiego w Aleksandrowie Kujawskim. - Na dyskotekach, domówkach, weselach byliście, ale na swoim balu jeszcze nie. To bal prawie na sto par, ale nasz bal jest jedyny, niepowtarzalny, wyjątkowy i cieszę się, że mogę wziąć w nim udział.