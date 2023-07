Tak było na wyścigu kolarskim w Kowalu imienia Kazimierza Wielkiego. Mamy zdjęcia!

Kolarze z Lumac WTR Włocławek rozpoczęli sezon. Szukają chętnych do drużyny [zdjęcia]

- To pierwsza tego typu impreza - mówi Eugeniusz Ulanowski , prezes Włocławskiego Towarzystwa Rowerowego. - Oprócz zawodników zaawansowanych, amatorów, którzy jednak jeżdżą jak zawodowcy, występują także rodziny. Ponieważ jedną z idei wyścigu jest popularyzacja turystyki rowerowej. U nas, na Kujawach mamy dużo ścieżek rowerowych.

Dodajmy, iż pierwsza edycja maratonu odbyła się 17 czerwca 2018 roku. Na starcie zgromadziło się 94 kolarzy z całej Polski, którzy rywalizowali ze sobą na dwóch dystansach (60 i 120 km). Ogromnym sukcesem organizacyjnym okazała się w 2019 roku druga edycja maratonu. Do zawodów zgłosiło się prawie 170 uczestników, nie tylko z naszego województwa, ale również ze Szczecina, Wrocławia, Gdańska, Gdyni, Elbląga, Płocka i wielu innych miast i gmin. Druga edycja poza dwoma dystansami - 64 i 128 km - została wzbogacona o dystans rodzinny liczący prawie 13 km. W 2022 do kolarskich zmagań zapisało się 130 kolarzy na dystansie mini i mega oraz 50 dzieci na dystansie rodzinnym. To była trzecia edycja Kujawskiego Maratonu im. Kazimierza Wielkiego rozegrana na trzech dystansach: 120 km, 60 km i 12 km (dystans rodzinny).