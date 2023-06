Zawody wędkarskie na Dzień Dziecka w Handlowym Młynie. Wędkowały całe rodziny

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka w gminie Golub-Dobrzyń

Zawody wędkarskie dla najmłodszych to już wieloletnia tradycja koła PZW Drwęca w Golubiu-Dobrzyniu. Przystąpiło do nich udział kilkudziesięciu zawodników. Towarzyszyli im rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. Były nie tylko męskie ekipy, ale także damskie. Panie i dziewczynki pokazały, że świetnie sobie radzą z wędkowaniem. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie kategorie – do lat 10 i powyżej 10 lat. Zaplanowano 2-godzinne wędkowanie.

Zobacz zdjęcia z zawodów wędkarskich 2023 w Handlowym Młynie w galerii

PZW Drwęca wspólnie z gminą Golub-Dobrzyń realizuje projekt „Złów i Wypuść”. Polega on na tym że wędkarz ma złowić rybę na wędkę, a następnie wypuścić ją do wody. Wyznaczono do tej akcji nie tylko Handlowy Młyn, ale także Grodno. Warto wiedzieć, że "Złów i Wypuść" na świecie określa się jako „Catch and Release”. Akcja zdobywa coraz większą popularność i uznanie wśród polskiej społeczności wędkarskiej. Chodzi przede wszystkim o ochronę ryb.