Tak chorują teraz mieszkańcy Kujaw i Pomorza, żeby... posprzątać, ulepić pierogi czy ugotować bigos

- Często przed świętami idę do przychodni i proszę o zwolnienie lekarskie. W moim wieku ma się różne dolegliwości i raczej lekarz nie robi problemu - zdradza pani Urszula, nauczycielka z Bydgoszczy. - U nas urlop jest z góry narzucony, więc nie mogę go sobie wziąć, jak inni pracownicy, kiedy chcę i potrzebuję. Dlatego zwolnienie lekarskie jest dla mnie sposobem, by zrobić porządki, zakupy i przygotować świąteczne potrawy. Szczerze mówiąc, wiele moich koleżanek chętnie zamieniłoby nasze przereklamowane urlopy na takie w wybranym przez siebie terminie.