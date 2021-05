Niektórzy mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego biorą zwolnienia lekarskie i leczą swoje choroby alkoholem?

- To anonimowość zatrudnionych, a także brak perspektyw ich rozwoju w czasie. "Owocowe czwartki", zniżki na karnety na siłownie i opieka zdrowotna - nie robią już na pracownikach takiego wrażenia jak kiedyś. Firmy, w których nie jest wymagana wysoce specjalistyczna wiedza do wykonywania zawodu, wyglądają z reguły bardzo podobnie. Występują w nich minimalne różnice, co do treści pracy oraz w płacach, co powoduje iż pracownicy nie identyfikują się z przedsiębiorstwem - uważa prezes Conperio.