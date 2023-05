Tak długo musisz przechowywać rachunki - mamy zasady. Przed tym czasem ich nie wyrzucaj

Szuflada z dokumentami to często miejsce do którego nie zaglądamy, jedynie dorzucamy do niej kolejne rachunki. Jeśli przejrzymy swoje szafki na dokumenty z pewnością znajdziemy tam rachunki, paragony, umowy sprzed 10 czy 15 lat. Teraz coraz więcej rachunków opłacamy bezgotówkowo, tak jest taniej a co ważne dowody zapłaty znajdziemy w każdym momencie na swoim bankowym rachunku. Wiele osób jednak woli mieć papierowe dowody zapłaty, które skrywa w segregatorach czy teczkach.

Jakie dokumenty, rachunki powinniśmy przechowywać i jak długo musimy je mieć? Kiedy możemy wyrzucić stary rachunek i dlaczego? A przede wszystkim jak powinniśmy wyrzucać rachunki?

Zobacz również: Po tylu latach przedawniają się długi. To musisz wiedzieć o przedawnieniu