Tak izolacja przez COVID uczy, jak robić zakupy. "Koniec z dźwiganiem zgrzewek wody mineralnej"

Dużo kupuję w internecie, ale wcześniej nie wpadłam na to, że można tam również zamówić wodę mineralną. Przyniosą ją pod same drzwi. I to nawet kilka zgrzewek! Koronawirusie, za tę lekcję to ja ci muszę szczerze podziękować.

Nie da się wytrzymać 10 dni bez jedzenia, bo tyle trwała moja izolacja. Zresztą, ja bez jedzenia wytrzymuję najdłużej kilka godzin.