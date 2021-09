Tak kajakarze radzą sobie w ekstremalnych sytuacjach. Oto techniki ratunkowe!

Kajakarz poznaje sprzęt pływając nim – im więcej, tym większą zyskuje koordynację ruchów i pewność siebie. Jego umiejętności podnosi, jak w każdej dziedzinie życia, trening, zostawione za rufą kilometry, doświadczenie. Najlepiej jeśli robi to nie tylko na rzekach nizinnych, ale też górskich, na jeziorach i morzu. Każda rzeka jest inna, tak jak każdy akwen. Rzeki nizinne mogą być przysłowiowymi wodnymi autostradami i równie dobrze małymi ciekami o bystrym nurcie, poprzegradzanymi powalonymi drzewami. Ten ostatni rodzaj kajakarstwa nazywamy zwałkowym (od zwalonych drzew).

Szczególnych umiejętności wymagają rzeki górskie i wielkie otwarte wody, w w tym zwłaszcza morze. Dziś skupimy się na szlifowaniu umiejętności na otwartych wodach, gdzie w grę wchodzą wysokie i agresywne fale oraz wiatry (o problemach nawigacyjnych tylko wspominając), a to rodzi ryzyko wywrotki. Wywrotka możliwa jest oczywiście na każdej wodzie, ale na otwartej problemem jest znacznie większe niż w innych przypadkach zagrożenie utonięciem.

Jeśli do najbliższego brzegu jest kilkaset metrów, kajakarz będzie miał duże problemy z dotarciem tam wpław o własnych siłach. Fala, wiatr, prądy wodne i niska temperatura mogą to wręcz uniemożliwić. I dlatego jedynym ratunkiem staje się samoratownictwo, to znaczy takie, które możliwe jest wyłącznie w płynącej grupie, a czasem nawet samodzielne. Grupa zawsze zwiększa szanse na ratunek, a im wyższe są umiejętności poszczególnych uczestników, tym oczywiście lepiej.