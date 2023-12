Tragedia kajakarza na jeziorze Wolickim koło Barcina. Nie wiemy dlaczego utonął

- Nie tak było. Przeprowadzona w Bydgoszczy sekcja zwłok wykluczyła uraz głowy. Można więc domniemywać, że bezpośrednią przyczyną tragedii Bartosza było utonięcie. Jak do niego doszło i dlaczego, tego nikt nie wie. Prawdą jest natomiast, że wywrotkę na jeziorze widziała jego żona i to ona powiadomiła służby ratunkowe - opowiada nam kobieta blisko związana z rodziną ofiary (nie chce ujawniać nazwiska).

Szef ratowników radzi wszystkim kajakarzom zakładanie kamizelek ratunkowych. Od siebie dodajmy, iż żadne przepisy nie obligują ich do zakładania kamizelki, a jedynie do posiadania jej na pokładzie. Jeśli natomiast uczestniczy się w zorganizowanym spływie kajakowym, jego regulamin albo dyspozycja komandora nakazujące płynięcie w kamizelkach, są dla kajakarzy obowiązkowe.

* Od czerwca do września ratownicy WOPR w województwie przeprowadzili 69 akcji ratowniczych, 25 akcji poszukiwawczych i 34 techniczne. W okresie wakacyjnym odnotowano 14 utonięć (najwięcej utonęło mężczyzn – 11). Porównując ubiegły rok to 3 utonięcia więcej.

Tragedia na zimowym spływie na Brdzie

Utonęli na jeziorze Łebsko

Gdy kajakarze wypłynęli z zacisznej zatoki ochranianej od wschodu przez Półwysep Gacki, trafili na silny wiatr i wysokie fale. Te poprzewracały kajaki. Sześciu uczestnikom udało się dotrzeć do brzegu, z którego zaalarmowali miejscowych rybaków. Niestety pięcioro kajakarzy dryfowało w kamizelkach asekuracyjnych na otwarte wody ku zachodowi. Zanim dodarła do nich profesjonalna pomoc, już nie żyli. Wychłodzili się, a po utracie przytomności woda dostała się do płuc, co oznaczało de facto uduszenie się wodą.

Dramatyczne chwile na Zatoce Puckiej

Dobry los zdecydował, że śmierci na Zatoce Puckiej uniknął pod koniec września tego roku chyba najbardziej doświadczony bydgoski kajakarz, który prosi o niepodawanie nazwiska.

W rejs z Mechelinek do Helu (ok. 20 km otwartymi wodami morskimi) wybrał się wraz z pięcioma innymi doświadczonymi kajakarzami, znajomymi z różnych miast. Prognoza pogody mówiła o wietrze o sile 5 m na sekundę, czyli o umiarkowanym, ale w trakcie płynięcia ten wzmógł się do 11, a nawet 15 metrów, a to już bardzo silny wiatr, 7 w stali Beauforta. Podniosła się wysoka fala i grupa rozpłynęła się na wszystkie strony. Bydgoski kajakarz został sam, jak określa ok. 1,5 km od brzegu Półwyspu Helskiego.