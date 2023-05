Tak kibicowaliście "Aniołom"! Mamy nowe zdjęcia trybun z meczu z Apator - Motor

Kibice Apatora na meczu z Motorem Lublin. Poszukajcie się na zdjęciach!

Dawno już kibice nie przeżyli takiej radości na meczu "Aniołów". Nieco zawodząca do tej pory drużyna pokazała wielką waleczność i ambicję do ostatnich metrów. To trzecie zwycięstwo Apatora w tym sezonie, ale pierwsze z jednym z kandydatów do medali w PGE Ekstralidze.