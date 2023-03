Tak mieszka Adam Zdrójkowski. Aktor w "Azja Express" pokazuje prawdziwe oblicze [zdjęcia]

Tak mieszka Adam Zdrójkowski. Aktor z "Rodzinka.pl" zyskuje coraz większą popularność

Adam Zdrójkowski urodził się w 2000 roku w Warszawie. Jego brat bliźniak, Jakub również jest aktorem. W 2003 roku wraz z rodziną wzięli udział w programie "Chwila prawdy".

Rozpoznawalność przyniósł mu serial "Rodzina zastępcza", jednak to w "Rodzince.pl" zdobył popularność na całą Polskę. W 2016 brał udział w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Był również jednym z prowadzących "The Voice Kids", a w parze z Wiktorią Gąsiewską wygrał "Dance, Dance, Dance".

