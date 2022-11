Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Zmarzlik. Rekordowy kontrakt, piękna Sandra i tajemniczy ogród

Tak mieszka Bartosz Zmarzlik. W Motorze Lublin zarobi teraz fortunę

Bartosz Zmarzlik właśnie stał się bohaterem najgłośniejszego transferu w żużlowej lidze. O jego kontrakcie z Motorem Lublin (oficjalna prezentacja odbyła się na lotnisku 2 listopada) krążą legendy. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że mistrza świata w Lublinie może zarobić nawet 7 mln zł i jest to kontrakt gwarantowany. Taka kwota ze Zmarzlika uczyniłaby najlepiej zarabiającego sportowca ligowego w Polsce.

Dom Bartosza Zmarzlika. Takiego warsztatu można pozazdrościć

W kuchni żużlowiec uwielbia dania, które przygotowuje mu mama, ale Zmarzlik wcale nie boi się kuchennych wyzwań. Jego specjalnością jest kurczak z ryżem i warzywami. Poczynaniom kulinarnym gospodarza kibicuje m.in. papuga Kubuś, pupil całej rodziny. Atutem posiadłości w Kinicach jest duży, pięknie urządzony ogród ze stawem, który przygotował dziadek Bartosza Zmarzlika. - To jest mój azyl - mówi żużlowiec.

Oto dom Bartosza Zmarzlika. Żużlowiec sam urządzał pokój dla synka

W wolnym czasie Bartosz Zmarzlik uwielbia jeździć na rowerze, to ważny element jego przygotowań do kolejnych sezonów. - Gdyby ktoś w sezonie kazał mi zrobić sobie trzy dni wolnego, to wziąłbym rower i pojechał jeździć w górach -opowiadał mistrz świata w jednym z wywiadów.