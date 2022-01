Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Kocha koty, cappuccino i klasycznego rocka! [zdjęcia]

Iga Świątek to nasza wschodząca gwiazda tenisa. Zachwyca na korcie, ale jaka jest Iga Świątek prywatnie? Gdzie mieszka i co lubi robić w wolnym czasie nasza gwiazda tenisa. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia. Na następnych zdjęciach kolejne informacje. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Instagram