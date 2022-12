Tak mieszka i żyje Wojciech Szczęsny. Apartament w Turynie, rezydencja w polskim lesie bohatera mundialu 2022 [zdjęcia - 2.12.2022] Joachim Przybył

W Turynie Wojciech Szczęsny i Marina postawili na luksusowy apartament w mieście. Jest urządzony w nowoczesnym stylu, a jego wielką atrakcją jest taras na dachu. Rodzina lubi jednak także spędzać wolne chwile w Polsce, gdzie mają leśną rezydencję oraz dom w górach. Zobaczcie w naszej galeria zdjęcia ich domu!

Wojciech Szczęsny to nasz najlepszy piłkarz na mundialu w Katarze. Na co dzień bramkarz Juventusu mieszka i żyje w Turynie z żoną, uroczą i piękną piosenkarką Mariną oraz synem Lianem. Mają tam cudowny i luksusowo wykończony apartament. Tak urządził się we Włoszech Wojciech Szczęsny - zobaczcie jego prywatne zdjęcia!