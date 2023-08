Dariusz Kosiec wziął udział w programie "Sanatorium miłości", bo bardzo zależało mu na tym, by znaleźć kobietę, z którą mógłby dzielić radości i troski. Zabiegał o względy Anity z Bydgoszczy. Ta jednak dała mu jasno do zrozumienia, że trwałego związku nie uda im się stworzyć. Dariusz opuszczał więc program "Sanatorium miłości" samotny. Ma jednak to szczęście, że w Inowrocławiu mieszka jego koleżanka Agnieszka. Tak mieszka Jola z Inowrocławia, żona Dariusza z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia >>>>

Anna Grochowina