Tak mieszka Klara z "Barw szczęścia". Olga Jankowska to prawdziwa piękność [21.03.2023]

Tak mieszka serialowa Klara Pyrka. Olga Jankowska to kobieta wielu talentów

Olga Jankowska urodziła się 12 września 1992 roku w Wołominie pod Warszawą. Już jako nastolatka zajmowała się aktorstwem. W wieku 14 lat wystąpiła w filmie "Jasne błękitne okna" Bogusława Lindy. Widzowie mogą ją również kojarzyć z "Samego życia" oraz "Komisarza Alexa".

Przełomem w jej karierze było dołączenie do obsady "Barw szczęścia". Aktorka od 15 lat wciela się w rolę Klary Pyrki, która stała się jedną z głównych postaci. Niestety wszystko wskazuje na to, że ulubienica widzów zniknie z serialu. W aktualnie emitowanych odcinkach Klara przebywa w Stanach Zjednoczonych i nie ma kontaktu z rodziną. Jedni mówią, że zaginęła, jednak wszystko wskazuje na to, że aspirująca pisarka i żona Huberta (w tej roli Marek Molak) porzuciła rodzinę na rzecz kariery.