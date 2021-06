Tak mieszkają i żyją na co dzień Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. Para już się nie kryje [zdjęcia - 20.06.2021]

NOWE Zawisza Bydgoszcz awansował do III ligi. Zobaczcie zdjęcia kibiców z fety [galeria]

Zawisza Bydgoszcz awansował do III ligi. Ostatnie spotkanie w grupie mistrzowskiej IV ligi z Pogonią Mogilno nie było łatwe, bo niebiesko-czarni przegrywali już 0:2, ale potrafili doprowadzić do remisu 2:2. Powiększyli przewagę nad drugą Włocłavią do trzech punktów, bo Kujawianka Izbica Kujawska wygrała we Włocławku 2:0.