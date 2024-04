Tak mocno rosną ceny OC. Kierowcy w Kujawsko-Pomorskiem będą płacić i płakać? Oto wyliczenia

Taryfy OC urosły po cichu...

Dlaczego będzie jeszcze drożej?

Niestety, będzie jeszcze drożej, bo - jak tłumaczy bydgoski broker ubezpieczeniowy - wkrótce wzrosną sumy gwarancyjne OC komunikacyjnego - w efekcie wdrożenia unijnej dyrektywy. Suma gwarancyjna oznacza maksymalną kwotę, którą poszkodowany może uzyskać po wypadku w ramach odszkodowania od sprawcy. Po wzroście tych kwot ubezpieczyciel będzie się musiał liczyć z ryzykiem wypłaty większych odszkodowań i to ryzyko zapewne doliczy do ceny polis.

Tak rosną ceny OC w Bydgoszczy

Biorąc pod uwagę podwyżki w miastach wojewódzkich, w Bydgoszczy, za ubezpieczenie OC w pierwszym kwartale 2023 roku, trzeba było zapłacić 521 zł, a w tym samym czasie 2024 - 626 zł, co oznacza wzrost o 20,2 proc. W Polsce największa podwyżka dotyczy Olsztyna - z 510 do 649 zł (27,3 proc.), a najniższa Kielc - z 503 do 586 zł (16,5 proc.). Średnia krajowa wzrosła z 490 do 575 zł.