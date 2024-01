Tak mogło wyglądać wnętrze synagogi w Fordonie. Wizualizacja, która przenosi w przeszłość

Przenieść się w czasie

- Trudność polegała też na tym, że po prostu nie zachowały się fotografie wnętrza świątyni - mówi z kolei Damian Rączka, fordoński przewodnik, działacz SMSF. - To jednak, co zobaczyliśmy na wizualizacji, naprawdę robi wrażenie. Świetnie, że technologie takie, jak VR rozwijają się. To daje nam możliwość przeniesienia się w przeszłość. Choć oczywiście trzeba zaznaczyć, że wygląd synagogi, który został zrekonstruowany, to tylko pewna koncepcja, mieści się w kategorii prawdopodobieństwa. Takie elementy jednak, jak na przykład drewniane balkony, miejsca dla kobiet, czy babiniec, to elementy, które właśnie w taki sposób lokowano w świątyniach żydowskich.