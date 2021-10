Tak możesz otrzymać teraz obniżkę czynszu. Takie są zasady bonifikaty dopłat za mieszkanie

Deklarujemy, że płacenie czynszu i rat kredytów to dla nas podstawa. Tyle teoria. W praktyce widać, że z tym regulowanie opłat nie każdemu po drodze. Komu brakuje na czynsz i udokumentuje swoją trudną sytuację materialną, ten ma szansę płacić mniej za mieszkanie komunalne . [polecane]20673723;To Cię może też zainteresować[/polecane]

Takie są zasady bonifikaty dopłat za mieszkanie - lista

Obniżkę czynszu może uzyskać najemca, zajmujący mieszkanie, należące do urzędu miasta czy urzędu gminy. Chodzi o mieszkanie komunalne (więc to o normalnym standardzie), a nie o mieszkanie socjalne (czyli o obniżonym standardzie). Najemcy „socjali” nie otrzymają swoistego rabatu. Piszemy o tym, komu przysługuje obniżka czynszu i co należy zrobić, aby z niej skorzystać - szczegóły w poniższej galerii.