Bydgoszczanka ma płacić 10 razy wyższy czynsz. Co na to ADM?

Bydgoszczanka z dziećmi mieszka w Łęgnowie, w wielorodzinnym baraku. Znajdują się w nim mieszkania należące do gminy: komunalne i socjalne.

Młoda kobieta sama wychowuje dwóch synów. Starszy to nastolatek. Młodszy ma 5 lat i jest niepełnosprawny psychicznie i ruchowo. - Właśnie ze względu na tego młodszego musiałam zrezygnować z pracy zawodowej i nim się zająć. On bowiem wymaga całodobowej opieki – opowiada mama. - Z tego tytułu dostaję 1850 złotych miesięcznie, to świadczenie pielęgnacyjne. Stanowi jakby rekompensatę za konieczność mojej rezygnacji z pracy. Dochodzą inne świadczenia, w tym alimenty oraz po „500 plus” na chłopców.

Rodzina od ponad roku zajmuje mieszkanie socjalne, a więc to o niższym standardzie. Za takie lokum opłaty są niższe. - Czynsz za metr kwadratowy wynosi 1,23 zł. Za nasze 48 metrów płacę więc 59 złotych co miesiąc. Odkąd jednak otrzymuję wspomniane świadczenie pielęgnacyjne, nasze dochody wzrosły. Łącznie z nim, mamy miesięcznie niecałe 3000 zł na rękę. To poskutkowało tym, że otrzymaliśmy pismo z Administracji Domów Miejskich. Okazuje się, że od jesieni będę płacić więcej za mieszkanie. Dla mnie to absurd.