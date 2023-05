Tak na organizm działa aloes. Ma szerokie zastosowanie, ale trzeba umieć go stosować

Aloes (Aloe Vera) to roślina, która ma wiele zalet. Można ją hodować w domu, jest niewymagająca, ozdobna i przede wszystkim ma wiele właściwości, dzięki którym jest wykorzystywana w przemyśle spożywczym i chemicznym. Jest ogromny wybór preparatów z aloesem, które służą zdrowiu i dobrej kondycji skóry oraz włosów.

Takie są zalet aloesu - lista

Jeśli jeszcze nie zdążyliście go spróbować, poznajcie 10 zalet aloesu. W poniższej galerii prezentujemy zalety tego produktu oraz możliwości jego wykorzystania.

Jakie produkty mają w składzie aloes?

Choć aloes rzadko wywołuje reakcje alergiczne czy skutki uboczne, to wewnętrznie nie powinny go stosować osoby, które mają hemoroidy, choroby nerek, serca, chorobę Leśniowskiego - Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, niedrożność jelit i cukrzycę.

Żel aloesowy można pozyskać samodzielnie z wnętrza liści kilkuletniej rośliny. Używamy go bezpośrednio na skórę, do domowych produktów kosmetycznych, jako dodatek do jedzenia, koktajli i napojów. Można także kupić gotowy sok czy żel z aloesu.