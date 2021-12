Tak niektórzy zarabiają na strachu przed 5G i elektrosmogiem. Specjaliści ostrzegają!

Sprzedają naklejki, które rzekomo absorbują promieniowanie PEM

“(...)Taki „odpromiennik” nie ma prawa zadziałać, ponieważ samo zjawisko „elektrosmogu” nie istnieje. W jednym z polskich sklepów, specjalizującym się w sprzedaży towarów z gryki, trafiliśmy na ofertę „znakomitej” naklejki, która, wg współczynnika SAR, absorbuje do 99% promieniowania PEM pochodzącego z telefonu komórkowego. Prześledziliśmy historię powstania owego cuda techniki , a także sprawdziliśmy, co z tym wszystkim wspólnego ma WHO. Jak możecie się domyślić – niewiele, dlatego drogi kliencie – zanim klikniesz „kup teraz” w z pozoru interesujący gadżet, zastanów się dwa razy! (…)“

(...)Idą święta – bum na odpromienniki „elektrosmogowe”. Nic, tylko kupować Tematyka związana z „elektrosmogiem” obfituje wciąż w setki kwiecistych opowieści i anegdot. Jest to, co do zasady, „sztuka” sama w sobie, a do tego tak płodna, iż zebranie jej w kompendium przysporzyłoby kompleksów twórczości samym braciom Grimm. Zastosowana paralela wydaje się jak najbardziej trafiona z uwagi na to, iż koncepcja „elektrosmogu” należy do tych z kategorii dziwnych legend miejskich lub strasznych bajek, które mają służyć do dyscyplinowania krnąbrnych dzieci. Nie inaczej.(...)