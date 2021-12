Kredyt na Święta Bożego Narodzenia 2021. Mogą być jak reklamy, a potem kac finansowy?

Muszą pożyczać pieniądze na... bieżące rachunki

Jak wynika z najnowszego badania Intrum"European Consumer Payment Report 2021", pandemia obniżyła dochody aż 46 proc. konsumentów w naszym kraju, co z kolei wpłynęło na zdolność Polaków do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych. Co 3. osoba (32 proc.) przyznaje, że obecnie musi regularnie pożyczać pieniądze, by mieć je na zapłatę rachunków. W tej grupie co 4. konsument (24 proc.) pożycza co miesiąc sumę wynoszącą 10-25 proc. wysokości swojej pensji, a co 6. nawet 50 proc.