Tak od 15 lutego 2024 rozliczymy PIT. O ulgi podatkowe można zapytać te nasze ekspertki

Osoby do 26. roku życia i emeryci muszą złożyć PIT?

PIT za zeszły rok mieszkańcy Kujaw i Pomorza będą mogli składać elektronicznie i w formie papierowej. Jednak, jeśli zrobią to osobiście, a nie online, zdecydowanie dłużej poczekają na zwrot podatku.

Tak w prosty sposób rozliczysz PIT przez internet!

Są to głównie zeznania PIT-37 dla pracowników na etacie lub PIT-36L dla osób z działalnością gospodarczą opodatkowaną liniowo lub PIT-28 dla ryczałtowców.

Tyle poczekamy na zwrot podatku - PIT online i PIT papierowy

Rozliczenie PIT w formie elektronicznej niesie za sobą wiele korzyści, jak m.in. to, że zrobimy to w domu o każdej porze, a na zwrot podatku poczekamy maksymalnie 45 dni (w zeszłym roku było ich średnio 12). Oczywiście, nadal można składać PIT-y papierowe (na zwrot podatku poczekamy wtedy do trzech miesięcy).