Tak policja z Rypina pożegnała zastrzelonego funkcjonariusza z Raciborza [zdjęcia]

Mł. asp. Michał Kędzierski zginął we wtorek 4 maja w Raciborzu. Wspólnie z kolegami z ogniwa patrolowo-interwencyjnego został skierowany na interwencję w okolicach stacji benzynowej, gdzie grasował mężczyzna przebrany za policjanta. Mundurowi pojechali we wskazane miejsce, jednak poszukiwany przemieścił się samochodem. W końcu funkcjonariusze zatrzymali go przy ulicy Chełmońskiego.

Podczas interwencji mężczyzna wyciągnął broń i oddał strzały w kierunku policjanta. Jego kolega z patrolu użył broni wobec napastnika, który został postrzelony w udo, obezwładniony i zatrzymany. Jak się okazało, był to 40-latek, znany miejscowej policji i wcześniej notowany do przestępstw narkotykowych. Został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Niestety, postrzelonego policjanta, pomimo prowadzonej reanimacji, nie udało się uratować. Zginął na służbie w wieku 43 lat.