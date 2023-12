Tak są udekorowane miasta w Kujawsko-Pomorskiem na święta Bożego Narodzenia. Zobacz zdjęcia świątecznych iluminacji

W Toruniu już od końca listopada trwał montaż świątecznych iluminacji. Łącznie pojawiło się ponad 200 elementów. Pierwsze elementy zamontowano na Rynku Staromiejskim, by ozdabiały bożonarodzeniowy jarmark. Wokół rynku pojawiło się najwięcej świateł na latarniach, a także świecące anioły czy święty Mikołaj. Przy pomniku Kopernika, jak co roku, stanęła świąteczna choinka. Podobnie jak w poprzednich latach dekoracje pojawiły się na ulicach: Szerokiej, Świętej Katarzyny, Królowej Jadwigi, Chełmińskiej, Żeglarskiej, Mostowej, Łaziennej, Różanej, Podmurnej, al. Solidarności, Szczytnej, Ducha Św., Wielkich Garbarach, Małych Garbarach, Uniwersyteckiej przy Muzeum Etnograficznym oraz na Rynku Nowomiejskim.

Udekorowano także Łuk Cezara oraz drzewo przy al. Solidarności. Przy Urzędzie Marszałkowskim stanęła z kolei tradycyjna choinka, rozświetlona łańcuchami, bombkami i innymi ozdobami. Na 15 grudnia na Rynku Nowomiejskim zaplanowano koniec prac ze stawianiem szopki bożonarodzeniowej. Wszystkie dekoracje cieszyć będą mieszkańców i przyjezdnych do 8 stycznia 2024 r., kiedy rozpoczną się prace demontażowe. Elementy dekoracji są montowane, demontowane, transportowane, konserwowane i magazynowane. Koszt usługi w tym roku to 81 180 zł.

- W tym roku to wydatek ok. 550 tys. zł. Koszty wzrosły tutaj dużo bardziej niż w przypadku iluminacji, natomiast jest dużo więcej atrakcji, w tym zupełnie nowe - zaznacza Karol Piernicki.

Warto odwiedzić też Myślęcinek. Już w listopadzie do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w zupełnie nowej odsłonie powrócił Lumina Park. Organizatorzy w tym roku zabierają uczestników w Magiczną Podróż po świecie pełnym iluminowych atrakcji. Można tu się wybrać na multimedialny spacer po bajkowej krainie stworzonej przy pomocy światła, dźwięku oraz narracji. Iluminacje pozostaną w Bydgoszczy do 25 lutego. Od wtorku do czwartku bilet normalny kosztuje 31 zł, ulgowy (dla uczniów, studentów, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów) 28, a rodzinny (1 dorosły i 3 dzieci lub 2 dorosłych i 2 dzieci) 109 zł. Od piątku do niedzieli (i w święta) ceny to odpowiednio 35, 31 i 119 zł.