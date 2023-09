Tak się rozwodzą mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Najczęstsze powody rozpadu związku

Koniec związku

Podobnych sytuacji, gdy pani i pan robili sobie takie żarty, było wiele, miesiącami. Wreszcie para postanowiła się rozstać. Związek rozpadł się z powodu różnic światopoglądowych i niezgodności charakterów. Właśnie z tej przyczyny najczęściej rozstają się mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Na 3477 rozwodów, odnotowanych w 2022 roku na terenie naszego regionu, 659 par rozstało się wyłącznie z powodu różnicy charakterów, natomiast 1098 rozwiodło się m.in. z tego powodu. To tak, jakby średnio co drugie małżeństwo rozwodziło się, bo nie mogło dojść do porozumienia. Na drugim miejscu wśród najczęstszych przyczyn rozpadów związków małżeńskich jest zdrada.

Nadużywanie alkoholu, kłótnie o pieniądze oraz konflikty z rodziną (naganny stosunek do członków rodziny) i dłuższa nieobecność współmałżonka (np. mąż, pracujący za granicą) również prowadziły do tego, że żona z mężem się rozstawali. Bywały też mniej spotykane powody, w tym niedobór seksualny. Tutaj cztery małżeństwa wskazały go jako jeden z powodów rozwodu. Narkotyki doprowadziły do sześciu rozwodów, a hazard do trzech.