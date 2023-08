Teren wokół budynku Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń w Konstancjewie zmienił się nie do poznania. Zobacz zdjęcia

- Aktualnie jest to stacja do ładowania pojazdów Lasów Państwowych. Nie ma bowiem wypracowanego systemu rozliczeń, by korzystały z niej osoby z zewnątrz. Jeśli tylko się pojawi, stacja stanie się ogólnodostępna – zaznacza nadleśniczy Robert Paciorek.

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń samochodem elektrycznym nie dysponuje, ale stacja jest wykorzystana.

- Oferta aut elektrycznych jest dość wąska. To są auta raczej do jazdy standardowej, na niedużych odcinkach, o zasięgu około 300 km, a przy intensywnej jeździe jeszcze mniejszym. My raczej potrzebujemy mocne auta, odpowiednie w teren, który często jest trudny. Dlatego kupując ostatni samochód dla straży leśnej nie zdecydowaliśmy się na elektryczne auto. Takie nadają na krótkie odcinki, normalne drogi, czyli np. dla administracji. Do tej pory nie zakupiliśmy takiego samochodu dla naszego nadleśnictwa. Dysponują nimi nasi goście, m.in. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Chętnie korzystają ze stacji w Konstancjewie – dodaje nadleśniczy.