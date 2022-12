Tak szybko i wygodnie usuniesz lód z szyby auta. Są lepsze sposoby niż ręczne skrobanie

Skrobanie szyb rano, przed wyruszeniem w drogę, to prawdziwa zmora kierowców, których auta pozostawiane są na noc "pod chmurką". Nie tylko trzeba włożyć w to wiele pracy i narazić ręce na zmarznięcie, ale cierpi na tym także estetyka naszego auta, trudno bowiem uniknąć drobnych zarysowań na szybie. Dużą motywacją dla zmotoryzowanych jest groźba mandatu - za oblodzoną szybę można bowiem zapłacić nawet do 500 zł.