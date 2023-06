Tak teraz wygląda aktorka Barbara Mularczyk - zdjęcia. To ona była Mariolką ze Świata Według Kiepskich [5.06.2023 r.]

Barbara Mularczyk-Potocka, czyli Mariolka ze "Świata według Kiepskich" - co o niej wiadomo?

W dzieciństwie uczęszczała do dziecięcej sekcji aktorskiej działającej przy teatrze Kalambur we Wrocławiu. Po zakończeniu działalności teatru reaktywowano grupę, gdzie występowała w grupie teatralnej New kalambur. Ukończyła studia na wydziale dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Popularność przyniosła jej rola Marioli Kiepskiej w serialu Świat według Kiepskich, w którym grała od początku jego nagrywania (1999) do samego końca.