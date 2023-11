Tak uchronisz dom przed biedronkami azjatyckimi. Te owady nienawidzą tego zapachu!

Biedronki azjatyckie - plaga owadów w Polsce

Biedronki azjatyckie, zwane także arlekinami, to gatunek inwazyjny. W sprzyjających warunkach te owady bardzo szybko się rozmnażają. Dlatego warto teraz zadbać o nasze domy i mieszkania, by nie mieć problemów z plagą biedronek.

Biedronka azjatycka - jak wygląda?

Jak wyglądają biedronki azjatyckie? Z pozoru przypominają gatunek, który widujemy na co dzień w Polsce. Gdy się jednak przyjrzymy możemy m.in. zauważyć, że:

biedronki azjatyckie mają różne kolory (często żółty lub pomarańczowy, czasem czarny)

mogą mieć różną liczbę kropek na skrzydłach lub nie mieć ich wcale

O tej porze roku biedronki azjatyckie możemy dostrzec na ścianach domów i bloków. Tylko czekają na moment, gdy np. otworzymy na moment okno, by wlecieć do środka pomieszczenia i tam się zadomowić. Nie powinniśmy do tego dopuścić.