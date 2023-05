Tak wróciła moda na retro PRL. Nieśmiertelne antyki i gadżety z lat 80. i 90. wracają do łask [zdjęcia]

Codzienność czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie była kolorowa. Jedni wspominają lata 70. i 80. XX wieku jako trudne, do których nie chcieliby wrócić, inni z sentymentem wracają do minionych już czasów. Zwłaszcza do przedmiotów, które wprowadzają nostalgiczny klimat. Choć czasy PRL dawno mamy za sobą, wielu Polaków wciąż z sentymentem wspomina tamten okres. Polacy chętnie gromadzą pamiątki z czasów swojej młodości lub dzieciństwa. A to w PRL miało swój niepowtarzalny urok. Aparaty fotograficzne, kasety VHS, radioodbiorniki, płyty winylowe, zegary, zabawki z czasów dzieciństwa, ulubione meble czy sprzęt kuchenny – to wszystko wraca do łask.

Meble z czasów peerelowskich były specyficzne. Polskie realia nie pozwalały na luksusy. Brakowało nie tylko żywności w sklepach, ale także materiałów budowlanych i importowanych rzeczy. Efekt był taki, że wnętrza domów i mieszkań były do siebie podobne.