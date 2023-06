Tak wyglądają biedronki azjatyckie. To prawdziwa plaga w Polsce - mamy komunikat Lasów Państwowych [9.06.2023]

Biedronki azjatyckie, znane też jako arlekiny (Harmonia axyridis), stanowią w Polsce prawdziwą plagę, szczególnie w październiku. Są niezwykle podobne do naszych rodzimych, jednak w przeciwieństwie do nich są bardziej niebezpieczne, szczególnie dla alergików. Biedronki azjatyckie (arlekiny) gryzą! Odnotowano wiele przypadków ukąszeń ludzi przez biedronki azjatyckie.

Powoli czuć już przedsmak jesiennej inwazji. Biedronki azjatyckie póki co pałaszują mszyce i przechodzą kolejne stadia rozwojowe, ale już niedługo dostrzeżemy poprzyklejane do murów poczwarki, a na jesień zapukają nam do domów dorosłe biedronki. Niestety, na nasze nieszczęście - nie pytają, czy mogą u nas przezimować - ostrzegają Lasy Państwowe na Facebooku.