Tak wyglądają sygnały świadczące o tym, że masz problem z alkoholem. Mamy listę objawów

"Problem nadmiernego spożywania alkoholu dotyczy ok. 9 proc. populacji mieszkańców Polski i prowadzi do co najmniej 10 tys. zgonów rocznie. Jednocześnie szacuje się, że ok. 80 proc. osób uzależnionych nie jest zdiagnozowanych. Leczenie podejmuje mniej niż 10 proc. uzależnionych, ale tylko część z nich osiąga cel terapii jakim jest utrzymywanie całkowitej abstynencji" - podkreśla akmedcentrum.eu.