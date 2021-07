Tak wyglądają wyniki matur w technikach we Włocławku w 2021 roku

Zobacz wideo: Bezpieczeństwo nad wodą. To musisz wiedzieć!

W tym roku uczniowie ostatnich klas liceów na maturze zdawali trzy obowiązkowe egzaminy: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Każdy przeprowadzany był w formie pisemnej na poziomie podstawowym. Egzaminy maturalne trwały od 4 do 20 maja. 5 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminu dojrzałości. W 2021 roku zdało go 74,5 procent tegorocznych maturzystów:

W województwie kujawsko-pomorskim do matury podeszło 14 124 uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Zdało ją 70, 1 procent uczniów: 76 procent uczniów liceów ogólnokształcących (w całym kraju – 81 procent) i 62,4 procent uczniów z techników (w Polsce - 64 procent). Najlepiej poszedł im egzamin z angielskiego, najgorzej z matematyki. Podobne wyniki były też w województwie zachodniopomorskim. Warto zaznaczyć, że są to najgorsze rezultaty w kraju.

Jak wypadły matury w technikach we Włocławku?

We Włocławku najwięcej osób przystąpiło w matury w Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych. Egzamin dojrzałości pisały tam 142 osoby. Zdawalność była na poziomie 83 procent. Najlepszy średni wynik szkoła uzyskała z angielskiego – 84 procent. Z matematyki wyniósł on 67 procent, a z polskiego zaledwie 49 procent. W Technikum nr 6 w Zespole szkół Technicznych do matury przystąpiło 121 osób. Zdawalność wyniosła 60 procent. Średni wynik z angielskiego wyniósł 70 procent, z polskiego 45, a z matematyki 42. Jak na tegorocznej maturze wypadły włocławskie technika? Szczegóły prezentujemy w galerii: