Kuracjusze skarżą się na ograniczenia w jednym z uzdrowisk w województwie kujawsko-pomorskim

- Członek mojej rodziny jest zaszczepiony dwoma dawkami szczepionki, tak samo jak wielu kuracjuszy, a mimo to zabrania im się odwiedzin miedzy pokojami, zabrania się także opuszczania terenu sanatorium (jedyny wyjątek to wyjście do apteki po leki). Proszę o wyjaśnienie sprawy i odpowiedź na pytanie: jakim sposobem na tak ogromne sanatorium jest nałożona kwarantanna i takie obostrzenia, a nie wie o tym Sanepid? Jakim prawem kuracjuszy traktuje się jak więźniów? Mieli tam odpoczywać, kurować się i dochodzić do zdrowia. Okazuje się teraz, że nałożono na nich kwarantannę nie wiadomo z jakiego powodu i zakazano opuszczania terenu sanatorium