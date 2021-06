Te włocławskie licea cieszą się największą popularnością wśród uczniów

Ile miejsc na rok szkolny 2021/2022 przygotowano w szkołach ponadpodstawowych we Włocławku? Na rok szkolny 2021/2022 w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek planowane jest utworzenie 57 oddziałów. Najwięcej w technikach (24) oraz liceach ogólnokształcących (23), a najmniej w szkołach branżowych I stopnia (10). Rekrutacja prowadzona była elektronicznie na stronie wloclawek.edu.com.pl .

Włocławskie szkoły branżowe I stopnia przygotowały łącznie 300 miejsc. Przyszłym uczniom oferują naukę kilkunastu zawodów, przygotowały m. in. następujące profile:

Tegoroczni ósmoklasiści złożyli 249 wniosków do szkół branżowych I stopnia we Włocławku. Znacznie większą popularnością wśród uczniów ostatniej klasy podstawówki cieszą się licea ogólnokształcące i technika. Technika przyszłym uczniom proponują między innymi następujące profile: technik architektury krajobrazu, hotelarstwa, usług turystycznych, spedytor, programista,

technik robotyki, informatyk czy technik reklamy. We włocławskich technikach przygotowano łącznie 710 miejsc, ósmoklasiści złożyli 1442 wnioski.