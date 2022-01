Tak wyglądał 2021 rok na drogach Włocławka i powiatu. Grupa „SPEED” podsumowała swoje działania [statystyki]

- Jak sama nazwa „SPEED” wskazuje, jej najważniejszym zadaniem jest eliminowanie tych kierowców, którzy znacznie przekraczają prędkość. To właśnie nadmierna prędkość lub niedostosowanie jej do warunków ruchu prędkość niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do wypadku, ale również do bardziej poważnych konsekwencji zdrowotnych uczestników takich zdarzeń - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku.