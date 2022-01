W powiecie lipnowskim pies zagryzł kobietę! Sprawę wyjaśnia policja i prokuratura

- Kobieta prawdopodobnie weszła do kojca, w którym przebywał pies, żeby go nakarmić. Znalazła ją rodzina po powrocie z miasta. Niestety kobieta zmarła, miała na ciele liczne rany szarpane - informuje Małgorzata Małkińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lipnie i dodaje, że do tragedii doszło podczas - zaledwie godzinnej - nieobecności rodziny zmarłej tragicznie kobiety.