Tak wyglądał Finał I Konkursu Technicznego we Włocławku [zdjęcia] OPRAC.: Joanna Maciejewska

We Włocławku zorganizowano I Konkurs Techniczny skierowany do uczniów ze szkół podstawowych. W pierwszym etapie konkursu trzeba było wykonać karmnik dla ptaków. Zgłoszono 81 konstrukcji. W piątek 31 marca 2023 roku, w Szkole Podstawowej nr 12 we Włocławku zorganizowano finał konkursu. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.