Kacper Teszner z Włocławka pokonał raka. Kolejne wyniki badań chłopca są dobre! [zdjęcia]

„Na co dzień Kacperek kocha szkołę i bardzo lubi do niej chodzić. Uczestniczy w konkursach, szczególnie tych matematycznych, nieraz stara się mi wytłumaczyć zadania z 6 klasy - niestety ja nie ogarniam, na próżno się wysila, i tak nic nie skumam. Jest też wolontariuszem, niecierpliwie czeka na piątki, by pomagać dzieciom w świetlicy odrabiać lekcje i pilnować porządku” – napisali rodzice Kacpra na Facebooku.