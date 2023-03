We Włocławku zorganizowano Mistrzostwa Polski w Obliczeniach na Sorobanie [zdjęcia]

Liczenie na sorobanie – to pierwsze takie mistrzostwa we Włocławku!

Mistrzostwa Polski w Obliczeniach na Sorobanie przeprowadziła Akademia Superminds we Włocławku. W mistrzostwach – w etapie szkolnym – udział wzięło ośmioro dzieci w wieku od 7 do 14 lat, które liczyły dwucyfrowe liczby za pomocą japońskiego liczydła tzw. sorobanu. Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się online, zakwalifikowało się pięcioro dzieci. Końcowy etap to mistrzostwa Polski w Siedlcach, na których będą mieli okazje powalczyć już tylko nieliczni.