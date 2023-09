Tak wyglądała frekwencja na basenach letnich we Włocławku w sezonie 2023

Tyle osób skorzystało z basenów letnich we Włocławku w 2023 roku

Przypomnijmy, że w tym roku OSiR dwa dni szybciej, niż planował zamknął kąpieliska letnie przy ul. Lisek i Płockiej. Sezon wakacyjny miał tam trwać do 31 sierpnia 2023. Skrócenie sezonu wynikało ze znacznego ochłodzenia, deszczu i niekorzystnymi prognozami pogody zapowiadanymi do końca wakacji 2023 roku. Ze względu na to, OSiR przyspieszył otwarcie Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego – uruchomiono go ponownie 31 sierpnia.