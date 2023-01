Tak ZUS wylicza nasze emerytury w 2023 roku. ZUS wyjaśnia nam najważniejsze informacje o emeryturach

Pracując dłużej, możemy liczyć na wyższą emeryturę

Przy wyliczaniu tego świadczenia, w liczniku wstawiamy sumę zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS (od stycznia 1999 roku) i sumę zwaloryzowanego kapitału początkowego (za okres do 31 grudnia 1998 roku), a w mianowniku (wynikające z danych GUS) tzw. średnie dalsze trwania życia, czyli dalszą przeciętną długość życia na emeryturze. Im większy licznik a mniejszy mianownik, tym emerytura będzie wyższa. Każdy sam musi rozważyć, co bardziej mu się opłaca.

Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze, przyjętej do obliczeń.

Kiedy warto przejść na emeryturę - wskazówki ZUS w poniższej galerii

To, kiedy warto przejść na emeryturę? - Jeśli planujemy przejść na emeryturę, to warto rozwiązać naszą umowę o pracę - jeden lub dwa dni przed końcem miesiąca, i złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy do końca tego miesiąca - zdradza nam Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS.