Taka będzie opłata za współdzielenie konta. Netflix podał cenę. Ważna wiadomość dla użytkowników

To koniec dzielenia kont Netflix w Polsce. Tyle trzeba będzie dodatkowo płacić

Netflix przekazał we wtorek (23 maja) ważny komunikat, że konto na platformie Netflix jest przeznaczone tylko dla danej osoby subskrybującej i osób, które z nią mieszkają - czyli dla danego gospodarstwa domowego. Platforma streamingowa Netflix od dłuższego czasu zapowiadała, że zmienią się zasady dotyczące współdzielenia kont.

Konto Netflix jest przeznaczone do użytku w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Wszystkie mieszkające w tym gospodarstwie domowym osoby mogą korzystać z serwisu Netflix bez względu na miejsce pobytu - w domu, poza domem czy na urlopie - i skorzystać z nowych funkcji, takich jak "Przenieś profil" oraz "Zarządzaj dostępem i urządzeniami" - poinformował Netflix.

"Dzisiaj zaczynamy wysyłanie tej wiadomości do użytkowników w Polsce, którzy udostępniają konto Netflix osobom spoza swojego gospodarstwa domowego" - czytamy na oficjalnej stronie Netflix.

Taka będzie opłata za współdzielenie konta. Netflix podał cenę

Z wiadomości wynika, że jeżeli użytkownik będzie chciał dzielić konto Netflix z osobą spoza gospodarstwa domowego, może nadal to robić, ale za dopłatą w wysokości 9,99 zł na miesiąc . Kwota ta zostanie nałożona za użytkownika, którego właściciel konta samodzielnie doda - opłata nie będzie pobierana automatycznie .

Do użytkowników Netflix trafiają specjalne e-maile. W komunikacie Netflix pokazał, jak wygląda wiadomość, którą wysyłają do użytkowników współdzielący konto z osobami spoza gospodarstwa domowego.

- Jeśli nastąpi logowanie na konto z urządzenia spoza Twojego gospodarstwa domowego lub takie urządzenie będzie używane w sposób ciągły, możemy poprosić Cię o zweryfikowanie tego urządzenia, zanim będzie można na nim korzystać z serwisu Netflix, lub o zmianę gospodarstwa domowego Netflix - informuje Netflix.

By tego uniknąć, osoba, która do tej pory korzystała z naszego konta, może przenieść profil do opłacanego przez siebie abonamentu.

W komunikacie podkreślono, że opcja "Dodanie dodatkowego użytkownika" jest obecnie niedostępna dla użytkowników korzystających z płatności za pośrednictwem partnera. Nie mogą użyć jej także osoby korzystające z planu podstawowego (29 zł na miesiąc) - jest dostępna wyłącznie w planach standard (43 zł na miesiąc) i premium (60 zł na miesiąc).

"Dodatkowy użytkownik będzie miał własny profil, konto i hasło, ale za jego członkostwo będzie płacić osoba, która go zaprosiła" - poinformowano w Centrum pomocy Netflix.