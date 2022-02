Taka będzie pogoda w regionie w najbliższych dniach. Od czwartku bardzo groźne wichury. Będzie wiało powyżej 100 km/h!

Początek tygodnia w naszym regionie był bardzo spokojny. We wtorek w najcieplejszym momencie dnia będzie nawet 8 stopni. Wiatr słaby, a opady deszczu mogą się pojawić, ale będą niewielkie.

Od środy rozpocznie się diametralna zmiana pogody. Wówczas napłyną do nas chmury z większymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie do około 6 stopni, ale chłód będzie potęgował wzmagający się wiatr. W środę może powiać do 60 km/h.