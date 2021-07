Taki jest nowy obowiązek dla właścicieli domów i mieszkań już od 1 lipca. Czym jest CEEB?

Od 1 lipca wchodzi w życie nowy obowiązek dla właścicieli lub zarządców domów, bloków, obiektów usługowych. Chodzi o złożenie deklaracji do CEEB dotyczącej tego, czym ogrzewane są obiekty.Czym jest deklaracja do CEEB? Kogo dotyczy? Kto musi złożyć deklarację do CEEB? Kiedy należy ją złożyć i jak to zrobić? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia? Sprawdź koniecznie, czy musisz złożyć deklarację i poznaj najważniejsze informacje o deklaracji do CEEB w poniższej galerii >>>>>

pixabay.com