Sezon 2023 w Pieczyskach rozpocznie się 24 czerwca. Sprawdziliśmy ofertę i ceny [zdjęcia]

Atuty Pieczysk to m.in. darmowy wstęp na plażę i brak opłat parkingowych. I to się w tym sezonie nie zmieni, bo samorząd wycofał się z planów pobierania opłat parkingowych w 2023 r. W pogodne dni już teraz wypoczywa tu sporo gości. Plaża jeszcze nie jest strzeżona, ale ratowników WOPR już spotkać można przy plaży głównej.

Wszystko w Pieczyskach gotowe na sezon

Na plaży już wszystko przygotowane na przyjazd turystów. Plażowicze wreszcie korzystać mogą z nowych toalet i natrysku, które ustawiono przy plaży głównej. Wizyta w tym przybytku to wydatek 2 zł. Czynne są już także wypożyczalnie sprzętu wodnego. Na samej plaży wypożyczenie rowery wodnego dla czterech osób kosztuje 35 zł. Taniej jest w wypożyczalniach usytuowanych nieco dalej – zapłacimy 30 zł, tyle, co rok temu.

Podrożały za to wycieczki stateczkiem po Zalewie Koronowskim.- Wycieczka trwa około 40 minut – informują na przystani. Bilet kosztuje 25 zł od osoby, rok temu było to 20 zł. Gdy byliśmy na miejscu stateczek NIVA wypływał w rejs. By tak się stało zebrać się musi jednak minimum 6 chętnych. Można też wynająć jednostkę (12 miejsc) na rodzinną wyprawę, ale to już znacznie większy wydatek.